Emiten Fichas de Búsqueda de Emma Sofía, Karen Ximena y Lluvia Desaparecidas en Tamaulipas

Emma Sofía de los Reyes Juárez, de 4 años; Karen Ximena Godínez Reyes, de 15 años; y Lluvia de los Reyes Juárez, de 18 años, se encuentran desaparecidas desde el 19 de enero de 2026, fecha en la que fueron vistas por última vez.

Noticia Relacionada: Alertan por Llegada de Frente Frío 31 a Tamaulipas; Dejará Bajas Temperaturas y Evento del Norte

Autoridades y familiares emitieron un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en su localización, destacando que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.

Piden Apoyo para la Localización de Menores Desaparecidas en Tamaulipas

Quienes cuenten con datos que ayuden a ubicarlas, se solicita comunicarse de inmediato con las autoridades correspondientes, a fin de contribuir a las labores de búsqueda y localización.

Historias Recomendadas: