Continúa Investigación por Fallecimiento de Menor en Carretera Reynosa - San Fernando

Autoridades de Tamaulipas investigan el ataque armado en el que murió un menor de siete años en la carretera Reynosa – San Fernando, ocurrido el pasado 4 de septiembre de 2025, en el que presuntamente participaron tres agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En el incidente, los padres del menor resultaron heridos.

El Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, señaló que el compromiso de la institución es que este hecho no quede impune y se determine la responsabilidad correspondiente. Agregó que, si se confirma la participación de servidores públicos en el incidente, se deberán aplicar las acciones legales pertinentes.

Noticia Relacionada: Viajar a Estados Unidos Será Más Caro: Este es el Nuevo Costo del Permiso I-94

Extraño Hundimiento Preocupa a Vecinos de Matamoros, ¿De Qué Se Trata?

Investigan a Policía Investigadora en Tamaulipas por Muerte de un Menor en Reynosa

Actualmente, tres elementos se encuentran bajo investigación. Como parte de las indagatorias, se confirmó que los agentes portaban armas al momento del ataque, y que al menos dos de ellas fueron accionadas.

Por el momento, los elementos están suspendidos de sus funciones mientras continúan las investigaciones para definir responsabilidades y las sanciones legales que enfrentarán los involucrados.

Historias Recomendadas: