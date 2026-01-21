Fiscalía de Justicia sin Denuncia por Presunta Desaparición de Ocho Traileros en Tamaulipas

Ante los rumores que circularon en algunos medios sobre la supuesta desaparición de un convoy de tractocamiones con sus choferes en carreteras de Tamaulipas, la Vocería de Seguridad Pública aclaró que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal ni reportes a los números de emergencia relacionados con estos hechos.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación de oficio, a partir de la información difundida, con el fin de recabar datos y confirmar si existe alguna situación real que atender.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que, en caso de haber sido víctima o tener información sobre algún delito, lo reporte de manera formal, ya que las denuncias son clave para poder actuar y dar seguimiento a cualquier hecho.

¿Cuál es la Versión de la Presunta Desaparición de Ocho Transportistas en Tamaulipas?

Ocho tráileres que transportaban autos importados de Estados Unidos, los cuales presuntamente cruzaron por Matamoros con destino a Puebla, desaparecieron junto con sus conductores después de desviarse hacia la carretera a Soto La Marina.

Los mismos familiares habrían presentado los reportes de desaparición. La empresa responsable informó que perdió contacto con el convoy justo después de que este tomó la desviación hacia ese municipio. Los vehículos eran transportados en cajas secas de distintos modelos. La zona ha registrado recientemente un incremento en hechos de inseguridad.

Personas allegadas al caso identificaron a dos de los operadores como Pedro Sánchez Ortiz, de 45 años, y Juan Bernabé Suárez López, de 37. El resto de los conductores fueron identificados únicamente como Valdo, Pedro, Antonio, Jesús Flores, Rubén y Roberto.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que aún no se tiene denuncia sobre esta situación.

