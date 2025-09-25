Frente Frío 4: Conagua Pronostica Lluvias en Tamaulipas Estos Días
¿Qué efectos tendrá la llegada del frente frío 4 a Tamaulipas? La Comisión Nacional del Agua dio a conocer el pronóstico de lluvias y las condiciones que podrían presentarse en los próximos días.
A través de sus canales oficiales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la llegada del frente frío No. 4 a Tamaulipas.
De acuerdo con la dependencia, este sistema interactuará con un canal de baja presión y con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, lo que originará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste del país durante este jueves 25 y viernes 26 de septiembre de 2025.
⚠️ Se espera que mañana el #FrenteFrío número 4, se extienda como estacionario sobre el norte y noreste del país, originando #Lluvias puntuales muy fuertes en zonas de #Coahuila, #NuevoLeón, #Tamaulipas y #SanLuisPotosí.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025
En Tamaulipas, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, se prevén vientos intensos e incluso la posible formación de torbellinos.
Ante este panorama, la Conagua exhortó a la población a tomar precauciones, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves.
Zona Centro y Sur de Tamaulipas Principales Afectados por Frente Frío No.4
Por su parte, Protección Civil Tamaulipas también informó sobre el aumento en la actividad de lluvias fuertes y tormentas en los próximos días; así como ráfagas de viento entre los 40-60km/h y descargas eléctricas.
La dependencia alertó que la actividad se centrará sobre todo en los municipios de la zona Centro, Cañera, Altiplano y Sur.
Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas Jueves 25 de Septiembre de 2025
Revisa el pronóstico del tiempo con Irma Aranda y entérate de los detalles sobre el frente frío No. 4 en Tamaulipas.
