Frente Frío 4: Conagua Pronostica Lluvias en Tamaulipas Estos Días

A través de sus canales oficiales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la llegada del frente frío No. 4 a Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia, este sistema interactuará con un canal de baja presión y con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, lo que originará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste del país durante este jueves 25 y viernes 26 de septiembre de 2025.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

⚠️ Se espera que mañana el #FrenteFrío número 4, se extienda como estacionario sobre el norte y noreste del país, originando #Lluvias puntuales muy fuertes en zonas de #Coahuila, #NuevoLeón, #Tamaulipas y #SanLuisPotosí.



Toda la información en ⬇️https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/a3M0r69Uce — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2025

En Tamaulipas, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, se prevén vientos intensos e incluso la posible formación de torbellinos.

Protección Civil Anuncia Lluvias en Tamaulipas por Frente Frío No. 4

Ante este panorama, la Conagua exhortó a la población a tomar precauciones, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves.

Zona Centro y Sur de Tamaulipas Principales Afectados por Frente Frío No.4

Por su parte, Protección Civil Tamaulipas también informó sobre el aumento en la actividad de lluvias fuertes y tormentas en los próximos días; así como ráfagas de viento entre los 40-60km/h y descargas eléctricas.



La dependencia alertó que la actividad se centrará sobre todo en los municipios de la zona Centro, Cañera, Altiplano y Sur.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas Jueves 25 de Septiembre de 2025

Revisa el pronóstico del tiempo con Irma Aranda y entérate de los detalles sobre el frente frío No. 4 en Tamaulipas.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Jueves 25 de Septiembre de 2025

Historias Recomendadas: