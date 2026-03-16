Frente Frío No. 41 en Matamoros: Registran Fallas de Energía Eléctrica y Árboles Derribados 

La entrada del frente frío número 41 a la región norte de Tamaulipas dejó diversas afectaciones en Heroica Matamoros, donde las rachas de viento superaron los 60 kilómetros por hora durante su paso por la ciudad. Entre los daños reportados se registraron árboles caídos, sectores sin energía eléctrica, fallas en semáforos y el colapso de un poste sobre la Avenida del Niño, sin que se reportaran daños a terceros.

Uno de los árboles que cedió ante la fuerza del viento se ubicaba sobre el bordo del Río Bravo, a un costado de la Avenida Tamaulipas, donde su caída obstaculizó una sección de la vialidad y generó afectaciones al tráfico vehicular en la zona. Otro árbol colapsó sobre el camellón del bulevar Cavazos Lerma sin causar mayores afectaciones a la circulación.

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Las autoridades de Protección Civil se encuentran recorriendo la ciudad para atender los reportes ciudadanos y se espera que en las próximas horas den a conocer un reporte final con el balance total de afectaciones ocasionadas por el frente frío en Matamoros.

Ciudad Victoria Afectada por Fuertes Rachas de Viento

Los fuertes vientos derivados del ingreso del frente frío número 41, que se empezaron a registrar desde la madrugada de este lunes en Ciudad Victoria, dejaron algunas afectaciones en la localidad.

Lo más aparatoso fue la caída de un espectacular en la carretera salida a Soto La Marina, en la entrada a la unidad deportiva Revolución Verde; dicha estructura cayó sobre un puesto que es usado para la venta de frutas y verduras.

Otra de las afectaciones fue que se partió a la mitad un árbol de dimensiones importantes en el camellón del bulevar Fidel Velázquez.

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