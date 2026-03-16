Frente Frío No. 41 Provoca Caída de Espectacular y Daños por Fuertes Vientos en Ciudad Victoria

En Ciudad Victoria, los fuertes vientos derivados del ingreso del frente frío número 41, que se empezaron a registrar desde la madrugada de este lunes, dejaron algunas afectaciones en la localidad.

Lo más aparatoso fue la caída de un espectacular en la salida a Soto La Marina, en la entrada a la unidad deportiva Revolución Verde; dicha estructura cayó sobre un puesto que es usado para la venta de frutas y verduras.

Afectaciones por Ingreso del Frente Frío 41 a Ciudad Victoria. Foto: N+

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Afectaciones Frente Frío Número 41 en Ciudad Victoria

Otra de las afectaciones fue que se partió a la mitad un árbol de dimensiones importantes en el camellón del bulevar Fidel Velázquez.

El viento también derrumbó las proyecciones de madera que estaban colocadas en el colegio Antonio Repiso, las cuales delimitaban los trabajos de rehabilitación de dicha escuela.

De igual manera, un anuncio de nomenclatura sobre la calle 8 sufrió afectaciones, ya que quedó ladeado, esto cerca del entronque con la calle Zacatecas.

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