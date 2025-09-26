Inicio Tamaulipas Funcionario de Tampico es Dado de Baja por Usar Vehículo Oficial para Comprar Alcohol

Un funcionario de Tampico fue dado de baja por presuntamente haber comprado bebidas alcohólicas mientras utilizaba un vehículo oficial.

Un funcionario de Tampico fue dado de baja debido a que fue captado en fotografías presuntamente comprando bebidas embriagantes cuando utilizaba un vehículo oficial.

En la fotografía se observa una camioneta tipo pick-up en color blanco, y en la puerta del conductor, el logo del gobierno municipal porteño. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, en donde hubo diferentes comentarios acerca de esta situación.

Gobierno de Tampico Retira a Funcionario Por Uso Indebido de Vehículo Oficial

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, reconoció que este funcionario utilizó el vehículo fuera de horario laboral, aunado a que se presume que compró cerveza.

Aquí no se cumplió la indicación, entonces eso lleva una sanción y hoy ya no está desempeñándose en el cargo que tenía en la administración municipal. Seremos inflexibles hasta estas medidas de control y austeridad que todos los funcionarios municipales debemos de respetar.

La alcaldesa agregó que este tipo de situaciones no se van a tolerar en su administración, poniendo mano dura a todos aquellos funcionarios que no cumplan con su labor.

