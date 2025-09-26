Funcionario de Tampico es Dado de Baja por Usar Vehículo Oficial para Comprar Alcohol

Un funcionario de Tampico fue dado de baja debido a que fue captado en fotografías presuntamente comprando bebidas embriagantes cuando utilizaba un vehículo oficial.

En la fotografía se observa una camioneta tipo pick-up en color blanco, y en la puerta del conductor, el logo del gobierno municipal porteño. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, en donde hubo diferentes comentarios acerca de esta situación.

Gobierno de Tampico Retira a Funcionario Por Uso Indebido de Vehículo Oficial

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, reconoció que este funcionario utilizó el vehículo fuera de horario laboral, aunado a que se presume que compró cerveza.

Aquí no se cumplió la indicación, entonces eso lleva una sanción y hoy ya no está desempeñándose en el cargo que tenía en la administración municipal. Seremos inflexibles hasta estas medidas de control y austeridad que todos los funcionarios municipales debemos de respetar.

La alcaldesa agregó que este tipo de situaciones no se van a tolerar en su administración, poniendo mano dura a todos aquellos funcionarios que no cumplan con su labor.

