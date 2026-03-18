Gato Sube a Poste y Queda Atrapado por Más de 24 Horas en Matamoros; Vecinos Solicitan Ayuda

Un hecho fuera de lo común mantiene en alerta a vecinos de la colonia Independencia en Matamoros, Tamaulipas, donde un gato lleva más de 24 horas atrapado en la parte alta de un poste, sin poder descender por sus propios medios.

La situación se registra sobre la calle Renovación Moral, entre Soberanía y Prioridades, donde habitantes del sector han realizado múltiples llamados a las autoridades para que intervengan y pongan a salvo al animal.

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De acuerdo con testimonios, durante la mañana el gato estuvo maullando de forma constante, lo que ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes temen por su estado de salud y que la situación pueda agravarse.

Se informó que la noche anterior elementos del cuerpo de bomberos de Matamoros acudieron al lugar e incluso lograron bajarlo; sin embargo, por razones desconocidas, el felino volvió a subir al poste, donde ha permanecido desde la madrugada de este día.

Actualmente, el gato se encuentra inmóvil, aparentemente descansando en la parte superior de la estructura, mientras vecinos continúan atentos y reiteran el llamado a las autoridades para que acudan nuevamente y logren rescatarlo de manera segura.

Los habitantes del sector temen que, de no intervenir a tiempo, el animal pueda sufrir una caída o incluso perder la vida, por lo que piden una pronta respuesta.

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