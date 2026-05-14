Aseguran 117 Dosis de Marihuana Durante Operativo en Matamoros, Tamaulipas

Un total de 117 dosis de hierba con características de la marihuana fueron aseguradas por personal de la Guardia Estatal en Matamoros, como resultado del Operativo "Colonia Segura".

Como parte de las acciones de proximidad social y prevención del delito en la colonia Treviño Zapata, los agentes detectaron a un masculino que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida hacia un predio abandonado.

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Localizan 117 Bolsas con Marihuana en Matamoros

En su intento por evadir a los elementos, arrojó una bolsa de color blanco, misma que fue asegurada e inspeccionada por los uniformados.

En su interior se localizaron 117 bolsitas transparentes que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJT) para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

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