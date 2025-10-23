Aseguran un Arma Larga y Equipo Táctico en Ejido de Matamoros

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que elementos de la Guardia Estatal aseguraron un arma larga, cargadores y equipo táctico en un predio del ejido Barranquitas de Matamoros.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la zona, los oficiales observaron a dos personas dentro de un solar baldío; al percatarse de las unidades, ambos emprendieron la huida entre la maleza.

Aseguran Arma Larga en Ejido Barranquitas de Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

Al inspeccionar el lugar, se localizó una cobija en la que se ocultaban un arma larga tipo AR-15, cuatro cargadores AK-47 calibre 7.62 x 39 mm con 19 cartuchos; los cargadores para AR-15 con nueve cartuchos; tres chalecos porta placas color café; cuatro placas balísticas y dos cascos tácticos.

El material fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

