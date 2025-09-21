Autoridades Aseguran Armas y Vehículo Robado en Nuevo Laredo

La tarde de este domingo 21 de septiembre de 2025, elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo, así como armamento y equipo táctico, en Nuevo Laredo.

Los hechos se registraron en la colonia Antonio Medina; la unidad arrojó un reporte de robo en Estados Unidos.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

Aseguran Vehículo en Nuevo Laredo con Reporte de Robo en Estados Unidos

En su interior se encontró un arma larga con camuflaje y un cargador insertado. También, se encontraron cinco cargadores calibre .233 y diverso equipo táctico.

El automóvil y las armas encontradas en su interior fueron puestos a disposición de las autoridades.

Historias Recomendadas: