Autoridades Aseguran Vehículo Tipo "Monstruo" en La Nopalera de Reynosa
Las autoridades informaron sobre el decomiso de un vehículo tipo "monstruo" en la colonia La Nopalera de Reynosa.
La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia ‘’La Nopalera’’, personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo tipo ‘’monstruo’’ con blindaje artesanal.
La unidad se encontraba cubierta con un conjunto de ramas empleadas como camuflaje. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
Decomisan 109 Bolsas con Narcóticos en Matamoros
Derivado del seguimiento a un ciudadano que emprendió la huida al percatarse de la presencia del personal de la Guardia Estatal en la colonia Campestre Del Río del municipio de Matamoros, se aseguraron 109 bolsas con narcóticos.
Al huir, el civil se internó en un terreno baldío, dejando una mochila que contenía las bolsas antes mencionadas y un teléfono celular. De las bolsas encontradas, 75 contenían una hierba verde con características de la marihuana y 34 un polvo blanco con características de la cocaína.
Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
