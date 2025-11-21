Autoridades Aseguran Vehículo Tipo "Monstruo" en La Nopalera de Reynosa

La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia ‘’La Nopalera’’, personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo tipo ‘’monstruo’’ con blindaje artesanal.

La unidad se encontraba cubierta con un conjunto de ramas empleadas como camuflaje. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Decomisan en Reynosa Una Unidad Tipo Monstruo. Foto: SSP Tamaulipas

Decomisan 109 Bolsas con Narcóticos en Matamoros

Derivado del seguimiento a un ciudadano que emprendió la huida al percatarse de la presencia del personal de la Guardia Estatal en la colonia Campestre Del Río del municipio de Matamoros, se aseguraron 109 bolsas con narcóticos.

Guardia Estatal Decomisa Bolsas con Droga en Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

Al huir, el civil se internó en un terreno baldío, dejando una mochila que contenía las bolsas antes mencionadas y un teléfono celular. De las bolsas encontradas, 75 contenían una hierba verde con características de la marihuana y 34 un polvo blanco con características de la cocaína.

Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Retiran Cámaras de Seguridad Ilegales en Postes Alumbrado en Tamaulipas

