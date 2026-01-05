Detienen a Agresor de Mujer en Tamaulipas Portaba un Arma de Juguete para Amenazar

En atención a un reporte ciudadano, personal de la Guardia Estatal en Ciudad Victoria realizó la detención de un hombre señalado por violencia en contra de una mujer, quien señaló portar un arma de fuego y alteró el orden al interior de una tienda departamental.

Noticia Relacionada: Detectan Segundo Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas; se Trata de un Equino en Altamira

El reporte fue realizado por un compañero de trabajo de la mujer afectada, quien explicó, la ex pareja de su colega se encontraba al exterior del establecimiento en el cual laboran, amenazando a la ciudadana y al personal de dicha empresa.

Tras un recorrido en los alrededores, un hombre con las características del señalado fue visto en una parada de transporte público al exterior de una tienda departamental de artículos para el hogar.

Presunto Agresor de Mujer en Ciudad Victoria Portaba un Arma de Fuego

Al dialogar con el personal de la Guardia Estatal de Género, el ciudadano emitió amenazas y aseguró portar un arma de fuego, posteriormente, ingresó al establecimiento comercial, por lo cual se le dio seguimiento con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.

Tras darle alcance se procedió a su detención y se le notificó a la mujer afectada, quien aceptó el acompañamiento por parte de la Guardia Estatal de Género para denunciar ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

Cabe mencionar, al momento de la detención se comprobó que el arma que portaba el ciudadano era de juguete, sin embargo, se realizó la detención por los cargos: alteración al orden, faltas a la autoridad e insultos.

Historias Recomendadas: