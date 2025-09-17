Autoridades Detienen a Dos Hombres por Posesión de Armas en Tamaulipas; Esto Encontraron
Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a dos hombres en Reynosa y aseguraron diversas armas la tarde de este jueves.
La tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025, personal de la Guardia Estatal aseguró a dos personas por posesión de armas de fuego y cartuchos en Reynosa, Tamaulipas, gracias a un reporte por detonaciones.
Los hechos se registraron en la colonia Huastecas de Lampasitos. Al arribar al sitio señalado, ambos ciudadanos se encontraban a bordo de un vehículo consumiendo bebidas embriagantes.
Aseguran Armas de Fuego a Dos Hombres en Reynosa, Tamaulipas
Tras realizar la inspección, se encontró al interior del automóvil un arma de fuego corta calibre nueve milímetros; así como 13 casquillos percutidos y dos cartuchos hábiles del mismo calibre.
Tanto los ciudadanos como el vehículo y los objetos hallados en su interior fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
