Autoridades Detienen a Dos Hombres por Posesión de Armas en Tamaulipas; Esto Encontraron

La tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025, personal de la Guardia Estatal aseguró a dos personas por posesión de armas de fuego y cartuchos en Reynosa, Tamaulipas, gracias a un reporte por detonaciones.

Los hechos se registraron en la colonia Huastecas de Lampasitos. Al arribar al sitio señalado, ambos ciudadanos se encontraban a bordo de un vehículo consumiendo bebidas embriagantes.

Aseguran Armas de Fuego a Dos Hombres en Reynosa, Tamaulipas

Tras realizar la inspección, se encontró al interior del automóvil un arma de fuego corta calibre nueve milímetros; así como 13 casquillos percutidos y dos cartuchos hábiles del mismo calibre.

Tanto los ciudadanos como el vehículo y los objetos hallados en su interior fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hombres detenidos fueron encontrados en estado de ebriedad. Foto: N+

