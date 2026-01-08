Guardia Estatal Repele Agresión Armada en Nuevo Laredo; Aseguran Armas y Vehículos

Personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo, un arma larga, cargadores y equipo táctico luego de repeler una agresión armada durante recorridos de seguridad en la colonia Villas de San Miguel, en Nuevo Laredo. No se reportaron policías lesionados, ni presuntos agresores detenidos.

Guardia Estatal Repele Agresión de Sujetos Armados en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

En el cruce de la calle San Patricio con Privada San Santoral, los agentes detectaron una camioneta color gris oscuro y un automóvil blanco, con tres masculinos a bordo de cada unidad.

Presuntos Agresores en Nuevo Laredo Huyeron

Al notar la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida y realizaron detonaciones contra las unidades, además de arrojar artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, lo que impidió que fueran alcanzados en ese momento.

Metros adelante, los elementos localizaron abandonada la camioneta, procediendo a su inspección.

En el lugar fue asegurado el vehículo, un arma larga calibre .223, con cargador insertado; 12 cargadores calibre .223; dos cascos balísticos y dos chalecos tácticos con placa.

Los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para las investigaciones correspondientes.

