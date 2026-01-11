Autoridades Repelen Ataque Armado en Tamaulipas y Detiene a Presuntos Delincuentes

Tras repeler una agresión en el poblado El Cadillo del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, personal de la Guardia Estatal aseguró a tres civiles, tres armas largas y un vehículo que en su interior contenía 18 cargadores abastecidos y uno vacío.

Al dirigirse en apoyo a personal de la coordinación municipal de Camargo de la Guardia Estatal, los elementos antes mencionados visualizaron una camioneta y un vehículo con blindaje artesanal cuyos tripulantes iniciaron la agresión con armas de fuego.

Tres Presuntos Delincuentes Fueron Detenidos en Tamaulipas

De la camioneta descendieron tres civiles armados, quienes emprendieron la huida hacia el área de parcelas que al momento se encontraban planas sin sembradíos; al verse superados en número por los efectivos de la Guardia Estatal bajaron las armas y fueron detenidos.

Tras la detención, se realizó un recorrido en el perímetro y áreas aledañas, posteriormente, los civiles, el vehículo, las armas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

