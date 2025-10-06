Inicio Tamaulipas Guardia Estatal Rescata a Hombre Privado de la Libertad en Reynosa

Guardia Estatal Rescata a Hombre Privado de la Libertad en Reynosa

|

N+ Tamaulipas

-

Autoridades de Tamaulipas rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad en el municipio de Reynosa. Esto pasó.

Guardia Estatal Rescata a Hombre Privado de la Libertad en Reynosa. Foto: Archivo N+

La tarde de este lunes 6 de octubre de 2025, autoridades de Tamaulipas rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad en el municipio de Reynosa.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron a la colonia Villa de la Joya tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre una vivienda aparentemente abandonada, de la cual se escuchaban gritos de auxilio y se observaba la presencia de personas armadas que entraban y salían con frecuencia.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre con las manos y los pies atados, además de tener los ojos vendados.

De inmediato procedieron a liberarlo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su valoración debido a que se encontraba desorientado.

Autoridades de Tamaulipas continúan con la atención a la víctima y realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Inseguridad en Tamaulipas
