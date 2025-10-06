Guardia Estatal Rescata a Hombre Privado de la Libertad en Reynosa
N+ Tamaulipas
Autoridades de Tamaulipas rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad en el municipio de Reynosa. Esto pasó.
COMPARTE:
La tarde de este lunes 6 de octubre de 2025, autoridades de Tamaulipas rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad en el municipio de Reynosa.
Elementos de la Guardia Estatal acudieron a la colonia Villa de la Joya tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre una vivienda aparentemente abandonada, de la cual se escuchaban gritos de auxilio y se observaba la presencia de personas armadas que entraban y salían con frecuencia.
Noticia Relacionada: Lanzamiento SpaceX: Secretaría de Marina Alerta por Posible Caída de Restos de Cohete Starship
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 6, 2025
Elementos de la Guardia Estatal acudieron a un reporte ciudadano que señalaba que, sobre la calle Hierro de la colonia Villa de la Joya en Reynosa, se encontraba una vivienda aparentemente abandonada de la cual se escuchaban gritos de auxilio y se observaba la… pic.twitter.com/MLWcS4qsQU
Guardia Estatal Rescata a Hombre Privado de su Libertad en Reynosa
Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre con las manos y los pies atados, además de tener los ojos vendados.
De inmediato procedieron a liberarlo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su valoración debido a que se encontraba desorientado.
Autoridades de Tamaulipas continúan con la atención a la víctima y realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
Historias Recomendadas:
- ¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis
- Listo Nuevo Lanzamiento de Prueba Cohete Starship de SpaceX en Texas. ¿Cuándo Es?
- ¿Cuándo Será Cambio de Horario 2025 en Tamaulipas? Municipios en los que se Atrasa el Reloj