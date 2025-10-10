Guardia Estatal Retira Cámaras de Videovigilancia en Matamoros; Investigan Uso Delictivo
La Guardia Estatal retiró dos cámaras de videovigilancia en Matamoros tras detectarlas como posibles instrumentos vinculados con actividades delictivas.
Este viernes 10 de octubre de 2025, personal de la Guardia Estatal retiró dos cámaras de videovigilancia que habían sido instaladas sobre un poste de telefonía en el municipio de Matamoros.
Los dispositivos fueron detectados como posibles instrumentos vinculados con actividades delictivas, por lo que se procedió a su retiro.
Investigan Uso Indebido de Cámaras de Vigilancia en Tamaulipas
Las cámaras fueron localizadas gracias a un reporte del C5, que alertó sobre un cableado que conectaba las cámaras al interior de un domicilio en la ciudad, lo que generó sospechas sobre su uso indebido.
Tras su retiro, las cámaras fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FJGT) para realizar las investigaciones correspondientes.
