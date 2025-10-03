Elementos de la Guardia Estatal Repelen Agresión Armada en Ejido La Llorona, Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas repelieron una agresión por parte de civiles armados a la altura del ejido La Llorona, en el municipio de Reynosa, lo que derivó en el inicio de una persecución en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 3 de octubre de 2025, cuando personal de la Guardia Estatal fue atacado por un grupo armado durante un recorrido de vigilancia. Las autoridades respondieron de inmediato, logrando contener la agresión sin que se registraran elementos heridos.

Autoridades repelieron agresión por parte de civiles armados a la altura del ejido La Llorona en Reynosa, lo que derivó en el inicio de una persecución.



No se reportan elementos heridos.

Guardia Estatal Despliega Operativo en Ejido La Llorona

Tras el ataque, se desplegó un operativo de seguridad que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero y patrullajes terrestres con apoyo de más unidades. La zona permanece bajo resguardo mientras se realizan recorridos para localizar a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni lesionadas civiles.

Información en Desarrollo.

