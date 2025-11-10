Elementos de la Guardia Estatal Repelen Agresión en Brecha de Reynosa; Hay Cinco Abatidos

La Vocería de Seguridad Publica en Tamaulipas informo que personal de la Guardia Estatal repelió una agresión armada en la brecha TAM–Santo Domingo en Reynosa, en donde fueron aseguradas seis armas largas, equipo táctico, ponchallantas, un vehículo con reporte de robo en el extranjero, y cinco personas reducidas.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, detectaron una camioneta, cuyos tripulantes abrieron fuego al notar la presencia de la Guardia Estatal.

El día de hoy, durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la brecha Tam/Santo Domingo en el municipio de #Reynosa, elementos de la Guardia Estatal visualizaron una camioneta, cuyos tripulantes al notar la presencia de las unidades realizaron detonaciones… pic.twitter.com/TT3UBinXpu — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 8, 2025

Cinco Agresores Fueron Abatidos Luego de Persecución en Reynosa

Los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos y persiguieron a los presuntos atacantes, quienes se impactaron contra un poste de luz. Durante el operativo se redujo a cinco personas, entre ellas una mujer, quienes portaban vestimenta táctica y chalecos con placas balísticas.

En el Lugar Fueron Asegurados:

Seis armas largas, calibre.223 de distintas marcas.

39 cargadores abastecidos con cartuchos del mismo calibre.

Cuatro equipos de radiocomunicación.

Cuatro chalecos tácticos con placas balísticas.

Una cubeta con 40 ponchallantas.

El vehículo GMC Sierra, con reporte de robo en el extranjero.

Durante la agresión, una unidad de la Guardia Estatal resultó con daños menores por impacto de proyectiles, sin que se registraran lesionados entre el personal.

Tras el aseguramiento, el área fue resguardada y se solicitó apoyo del personal de CFE y servicios de emergencia, debido a que el vehículo quedó entre cables de alta tensión.

Todo lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

