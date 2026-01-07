Inicio Tamaulipas Ataque Armado a Elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas; Decomisan Armamento y Autos

Ataque Armado a Elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas; Decomisan Armamento y Autos

|

N+

-

Tras una agresión armada por parte de presuntos integrantes de un grupo criminal, elementos de la Guardia Nacional aseguraron armamento de alto poder.

Sujetos Armados Agreden a Elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas

Sujetos Armados Agreden a Elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas. Foto: Guardia Nacional

COMPARTE:

Tras recibir la agresión de integrantes de un grupo criminal, en Tamaulipas, agentes de la Guardia Nacional aseguraron armamento, material bélico y un vehículo tipo monstruo.

Ataque Armado a Elementos de la Guardia Nacional en Guerrero, Tamaulipas. Foto: Guardia Nacional

Noticia Relacionada:Trabajadores de Caminos y Puentes Descubren Cuerpo en Descomposición en Carretera de Tamaulipas

Los guardias federales realizaban patrullajes de seguridad en el municipio de Guerrero, Tamaulipas, donde ubicaron a los delincuentes, quienes accionaron sus armas de fuego.

Autoridades Decomisaron Diversas Armas en Tamaulipas Luego de Agresión

Después del ataque, se realizó una revisión de la zona y aseguraron lo siguiente:

  • 1 fusil Barret calibre 50.
  • 4 fusiles de asalto.
  • Cargadores y cartuchos pendientes por contabilizar.
  • 2 chalecos tácticos.
  • 1 vehículo con blindaje artesanal, tipo monstruo.

El armamento, material bélico, equipo táctico y el vehículo fueron asegurados, y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, para continuar con las investigaciones.

Historias Recomendadas: 

Frontera NorteInseguridad en Tamaulipas
Inicio Tamaulipas Guardia nacional asegura armas y vehiculo monstruo tras agresion armada en guerrero tamaulipas