Ataque Armado a Elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas; Decomisan Armamento y Autos
N+
Tras una agresión armada por parte de presuntos integrantes de un grupo criminal, elementos de la Guardia Nacional aseguraron armamento de alto poder.
COMPARTE:
Tras recibir la agresión de integrantes de un grupo criminal, en Tamaulipas, agentes de la Guardia Nacional aseguraron armamento, material bélico y un vehículo tipo monstruo.
Noticia Relacionada:Trabajadores de Caminos y Puentes Descubren Cuerpo en Descomposición en Carretera de Tamaulipas
Los guardias federales realizaban patrullajes de seguridad en el municipio de Guerrero, Tamaulipas, donde ubicaron a los delincuentes, quienes accionaron sus armas de fuego.
Autoridades Decomisaron Diversas Armas en Tamaulipas Luego de Agresión
Después del ataque, se realizó una revisión de la zona y aseguraron lo siguiente:
- 1 fusil Barret calibre 50.
- 4 fusiles de asalto.
- Cargadores y cartuchos pendientes por contabilizar.
- 2 chalecos tácticos.
- 1 vehículo con blindaje artesanal, tipo monstruo.
El armamento, material bélico, equipo táctico y el vehículo fueron asegurados, y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, para continuar con las investigaciones.
Historias Recomendadas: