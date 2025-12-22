Sujeto Evade Alto en Puente Viejo de Matamoros y es Detenido por Púas de Seguridad

Elementos de la Guardia Nacional activaron un operativo para detener a un conductor que no acató la indicación de alto en el cruce del Puente Viejo la mañana del lunes 22 de diciembre de 2025, cuando se dirigía hacia Matamoros. El vehículo involucrado es una camioneta Cherokee, cuyo conductor intentó evadir la revisión.

De acuerdo con los reportes preliminares, los agentes implementaron medidas para evitar que el automovilista escapara, logrando asegurar la unidad y controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Autoridades del Puente Viejo en Matamoros Sin Pronunciarse

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del conductor ni las razones por las que intentó evadir el alto. Autoridades federales señalaron que este tipo de acciones forman parte de los protocolos para garantizar la seguridad en los cruces fronterizos.

