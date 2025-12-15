Guardia Nacional y Ejército Aseguran Tres Camionetas Tipo 'Monstruo' en Tamaulipas
Durante patrullajes de la Guardia Nacional y Ejército, se aseguraron tres vehículos con blindaje artesanal y municiones en el ejido Valadeces de Tamaulipas.
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron tres vehículos con blindaje artesanal, así como cartuchos y cargadores para distintas armas, durante un operativo realizado en el ejido Valadeces, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.
Decomiso de Vehículos se Realizó Durante Patrullajes de la Guardia Nacional y Ejército en Tamaulipas
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el aseguramiento se llevó a cabo el pasado 13 de diciembre, cuando personal de la Guardia Nacional, en coordinación con efectivos del Ejército, realizaba patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Los indicios localizados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y darán continuidad a las investigaciones correspondientes. Las acciones, señaló la dependencia, se efectuaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.
