Gusano Barrenador Avanza en Tamaulipas; ya Registran 49 Casos Activos

La plaga del gusano barrenador del ganado continúa avanzando en Tamaulipas, con presencia en regiones del sur, centro y altiplano, al confirmarse nuevos casos en municipios como Soto la Marina, Palmillas y Miquihuana.

De acuerdo con el reporte de SENASICA, actualmente se mantienen 49 casos activos y un acumulado de 142 en la entidad. Los municipios más afectados son El Mante con 15 casos, Tula con 12 y Ocampo con 8, seguidos de Altamira con 2, Antiguo Morelos 2, Jaumave, Llera, Casas, González y Tampico.

Noticia Relacionada: Detectan Primer Caso de Gusano Barrenador en un Perro en El Marqués, Querétaro

Centro y Sur de Tamaulipas con Más Casos de Gusano Barrenador

Aunque algunos casos han sido desactivados en zonas como Hidalgo, considerado el punto más al norte donde se había detectado la plaga, en la última semana se registró un nuevo repunte asociado a las recientes lluvias.

Autoridades estatales señalan que el mayor riesgo se concentra en municipios colindantes con San Luis Potosí, y que desde hace semanas se ha buscado un acercamiento con las autoridades de San Luis Potosí como Veracruz, con el objeto de que se sumen al trabajo que realiza Tamaulipas para el control y combate de la mosca.

Una revisión a tiempo puede marcar la diferencia. 🐮🌱

Ante el #GusanoBarrenadordelGanado no hay tiempo que perder.



Reporta de inmediato si ves en tus animales cualquier indicio o sospecha de que la larva está presente en alguna herida fresca. @USDA_APHIS #SenasicaActua pic.twitter.com/ErcREbOxT0 — Senasica (@SENASICA) April 12, 2026

Historias Recomendadas: