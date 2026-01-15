Tamaulipas Acumula 12 Casos de Gusano Barrenador; 11 Continúan Activos

En Tamaulipas van doce casos acumulados de gusano barrenador, de los cuales once se mantienen activos. Así lo confirma la Secretaría de Agricultura Federal en el informe de casos del 20 de noviembre del 2024 al 13 de enero del 2026.

Con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria, Tamaulipas es uno de los 17 estados en los que se ha presentado la plaga.

Casos de Gusano Barrenador en Tamaulipas. Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

De acuerdo al reporte, han sido documentados seis casos en González y 4 en Llera; además, se reporta uno en Altamira y otro en El Mante. Por lo anterior, para iniciar la dispersión, se inició un plan emergente en Tamaulipas y el norte de Veracruz que incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión.

¡Protege a tus animales y cierra la puerta al #GusanoBarrenadorDelGanado! 🐛

La prevención es nuestra mejor defensa. La mosca del #GBG busca cualquier herida abierta para depositar sus huevos. 🪰@IICAMexico @USDA #SenasicaActua pic.twitter.com/THKxGuRKrj — Senasica (@SENASICA) January 13, 2026

En tanto, la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas reporta actualmente tres casos activos en la entidad y uno en observación.

Autoridades Sanitarias en Tamaulipas Refuerzan Vigilancia por Gusano Barrenador

Autoridades sanitarias intensificaron las acciones de vigilancia en distintos municipios de Tamaulipas tras la confirmación de varios casos de gusano barrenador del ganado. Los brotes detectados en Llera, Altamira y González fueron atendidos de manera inmediata, sin que se registren más animales afectados, mientras se fortalecen las inspecciones, el monitoreo epidemiológico y la liberación de mosca estéril para evitar la propagación de la plaga.

