Repuntan Casos Activos de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Estos Municipios Están en Alerta

El estado de Tamaulipas reportó un repunte en los casos de gusano barrenador, sumando un total de seis casos activos. La semana pasada se habían registrado tres, pero el reciente incremento se debe a tres nuevos casos en el municipio de Aldama, además de dos en El Mante y uno en Ocampo.

El Subsecretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Cuauhtémoc Amaya García, hizo un llamado a los ganaderos y productores a mantener las medidas preventivas, como el tratamiento y curación de heridas en los animales, especialmente en los becerros al momento de su nacimiento, ya que la mosca causante de la enfermedad tiene la capacidad de volar entre dos y tres kilómetros diarios, complicando su erradicación en una sola línea de acción.

A pesar del repunte, se enfatizó que la situación no está desbordada como en otros estados, donde se han reportado más de mil casos.

"Y bueno, en la continuidad que llevamos con los casos de gusano barrenador, este fin de semana sí tuvimos un repunte; teníamos tres casos la semana pasada, tres casos activos, y en este fin de semana tuvimos un repunte de tres casos más, para un total de seis casos activos, ¿verdad? Este, entonces, bueno, estamos trabajando, estamos haciendo las acciones correspondientes, las acciones que hicimos cuando tuvimos los primeros casos en los municipios de González, El Mante, Llera, bueno, las mismas acciones las estamos redireccionando, en este caso ahora para el municipio de Aldama, que es donde nos presentaron los casos", dijo Cuauhtémoc Amaya García, Subsecretario de Desarrollo Rural y Pesca.

Autoridades de México y EUA Lanzan una Campaña Conjunta Contra el Gusano Barrenador del Ganado

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés), lanzaron este jueves una campaña educativa conjunta para fortalecer la prevención y notificación del gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que representa un riesgo para la sanidad animal y los sistemas productivos de ambas naciones.

La iniciativa fue dada a conocer mediante un comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.

