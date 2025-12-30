Autoridades Habilitan Refugio Temporal en Tampico por Efectos del Frente Frío 25

Tras el ingreso del frente frío 25 a la zona sur de Tamaulipas, autoridades habilitaron un refugio temporal en la zona centro de Tampico para brindar resguardo a personas en situación vulnerable ante el descenso de temperaturas.

Elementos de Protección Civil, Tránsito y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron recorridos por distintos sectores del municipio con el objetivo de localizar a personas en situación de calle y ofrecerles traslado y protección. El refugio se ubica en la calle Emilio Carranza, en la zona centro de Tampico, y cuenta con capacidad para atender hasta 40 personas; actualmente alberga a siete, entre ellas una mujer y seis hombres.

Las personas resguardadas reciben los tres alimentos del día, cuentan con camas, cobijas y atención médica dentro del mismo refugio. Las autoridades informaron que el sitio permanecerá abierto las 24 horas y operará durante toda la semana o hasta que mejoren las condiciones climatológicas.

Previo al ingreso, se aplica una encuesta para conocer el estado de salud y las condiciones de cada persona. Se precisó que no se permite el acceso a personas en estado de ebriedad, debido a la convivencia con mujeres y menores de edad. Autoridades señalaron que en días recientes también han ingresado niños, quienes ya identifican este espacio como un punto habitual de resguardo durante temporadas de frío.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrarse en situación vulnerable o conocer a alguien que lo esté, acuda o canalice a este refugio temporal ubicado en la calle Emilio Carranza, en la zona centro de Tampico.

