Ambientalistas Hallan Delfines Sin Vida en Playa de Matamoros

La organización ambiental Conibio Global, informó sobre el hallazgo de cuatro delfines muertos en la playa Bagdad de Matamoros, específicamente frente a la zona de pescadores.

El descubrimiento ha generado consternación entre la comunidad local, especialmente porque una de las hembras estaba preñada, lo que agrava la preocupación por el impacto ambiental y la posible causa de estos decesos.

Reportan Más Muertes de Delfines en Matamoros

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al incidente, lo que ha generado inquietud entre los habitantes y defensores del medio ambiente, quienes exigen una pronta investigación para determinar las causas y evitar futuros casos similares.

De acuerdo con los ambientalistas, en las últimas dos semanas ya habían sido encontrados otros 19 delfines sin vida en las costas de la playa Bagdad y Puerto Mezquital.

