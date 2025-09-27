Rescatan Cadáver en Aguas del Río Pánuco en Ciudad Madero

El cuerpo sin vida de un hombre fue rescatado este sábado de las aguas del Río Pánuco a la altura de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad Madero.

El hallazgo, reportado por navegantes, movilizó a las fuerzas de seguridad pública y a la Secretaría de Marina.

Elementos de la SEMAR llevaron a cabo diversas maniobras para asegurar el cuerpo, el cual presentaba signos de haber permanecido varias horas en el agua.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a tierra firme en la zona del dique seco de las instalaciones de Pemex.

Solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar fe del hallazgo, realizaron los primeros peritajes de protocolo y procedieron con el levantamiento del cadáver para trasladarlo a SEMEFO y practicar la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad del ahora occiso, asimismo no se ha confirmado que sea trabajador de PEMEX.

