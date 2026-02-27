Hallan un Hombre Muerto al Interior de Vivienda Abandonada en Matamoros

Un hombre fue localizado sin vida en el interior de una vivienda abandonada en el fraccionamiento Palo Verde, en la calle Sierra Madre Occidental en Heroica Matamoros, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes 27 de febrero de 2026.

Según testigos del lugar, el hombre aparentemente dormía en el lugar, y el fuerte olor putrefacto fue lo que alertó a los vecinos.

Hallan Hombre Muerto en Vivienda Abandonada de Heroica Matamoros. Foto: N+

Nota Relacionada: Colectivo en Reynosa Busca Costear Unidad para Búsquedas de Desaparecidos

Fiscalía de Justicia en Tamaulipas Arribó al Lugar

Al acudir a la vivienda, los vecinos encontraron el cuerpo del hombre y dieron aviso a las autoridades. La Guardia Nacional y la Policía Investigadora arribaron al lugar, acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo.

De momento no se tiene identificado al hombre, pero informes preliminares detallan que el sujeto vivía en la casa abandonada.

Muere Motociclista al Impactarse Contra Camioneta Repartidora de Agua en Altamira

Historias recomendadas: