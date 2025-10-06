Hallan Joven Sin Vida Dentro de una Barbería en Reynosa; Autoridades Investigan

Un joven de 20 años identificado como Gael "N" fue localizado sin vida al interior de una barbería ubicada en la colonia Almaguer de la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con los primeros reportes, esta persona era el propietario del establecimiento, y perdió la vida por impacto de proyectiles de arma de fuego.

Investigan Muerte de Joven en Barbería de Reynosa

Fueron elementos de la policía investigadora de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas quienes tomaron conocimiento del hecho, por lo que se ha iniciado con la carpeta de investigación para determinar el móvil de este homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles del incidente que ocasionaron la muerte de este joven de oficio barbero.

