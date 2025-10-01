Hombre en Situación de Calle Muere en Vía Pública de Ciudad Madero; Esto Sabemos

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin signos vitales en la vía pública. Los hechos ocurrieron en la calle Quintero y Baja California de la colonia Hidalgo Oriente, situada en Ciudad Madero, Tamaulipas, durante la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025.

De acuerdo con testimonios de vecinos, comentan que el hombre había sido internado en el Hospital Civil de Madero debido a supuestas convulsiones que padecía, pero días después fue dado de alta y se especula que tuvo aparentes complicaciones de salud, lo que llevó a su deceso.

Muere Hombre en Situación de Calle en Ciudad Madero. Foto: N+

Al lugar arribaron elementos de Guardia Estatal para tomar conocimiento y estuvieron en la espera de la Fiscalía General de Justicia para comenzar con las indagatorias correspondientes

Estudiante Resulta Ileso Luego de Volcarse en la Carretera Tampico - Mante

Un automóvil terminó volcado y con cuantiosos daños materiales, los hechos ocurrieron en la carretera Tampico-Mante con dirección de sur a norte. De acuerdo con la información preliminar, la unidad era conducida por un estudiante, quien pese al fuerte percance aparentemente resultó ileso.

El vehículo iba bajando del puente del distribuidor vial cuando aparentemente se impactó contra el camellón, lo que provocó su volcadura, Elementos de Transito Tampico acudió para tomar conocimiento y ayudar a la circulación vial.

Vuelca Estudiante Sobre Carretera Tampico-Mante. Foto: Voluntarios Zona Sur

