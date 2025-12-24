Tres Técnicos de Telefonía Mueren Intoxicados por Gas en Departamento de Reynosa

Tres hombres, técnicos de una empresa de telefonía e internet, fueron encontrados sin vida la noche del pasado lunes en un departamento de la ciudad de Reynosa. De acuerdo a reportes preliminares, murieron intoxicados por inhalación de gas.

Mueren Tres Técnicos de Telefonía en Reynosa. Foto: Edgar Quintanilla.

Los hechos ocurrieron en un cuarto de renta ubicado en la calle Laguna de Tamiahua de la colonia Rodhe, lugar que era rentado temporalmente por los trabajadores con edades entre los 29 y 30 años, con quienes se perdió contacto dos días antes.

Dueño de la Casa Dio Aviso a las Autoridades de Reynosa

De manera extraoficial se sabe que fue el propietario del inmueble quien acudió a buscarlos tras haber perdido la comunicación con ellos; tras visualizarlos inconscientes, dio aviso a las autoridades, quienes al arribar encontraron a uno de ellos en la sala, otro en el baño y el tercero en una de las recámaras; lamentablemente, los tres ya sin signos vitales y sin aparentes huellas de violencia.

Autoridades aseguraron tres teléfonos propiedad de los trabajadores, así como un vehículo; pertenencias que coadyuvarán a la investigación de lo sucedido.

