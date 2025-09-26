Indigente Convierte Tumba en su Casa Dentro de un Panteón en Tamaulipas
Un hombre en situación de calle dormía y guardaba sus cosas en una tumba del panteón municipal en Ciudad Victoria. Personal encargada lo descubrió.
En el panteón del Cero Morelos de Ciudad Victoria, un hombre en situación de calle hizo de una tumba su casa, ya que prácticamente ahí vivía. Dicha persona ahí dormía, además de que había colocado en la tumba varias de sus pertenencias, entre ellas ropa, platos y vasos.
Con relación a ello, el encargado de panteones municipales, Yorick Charles García, indicó que al enterarse de esa situación retiraron del panteón a dicho hombre, para luego llevar a cabo los trabajos de limpieza correspondientes.
El Hombre Ya Tenía Días Quedándose en la Tumba del Panteón de Ciudad Victoria
Sin dar a conocer un tiempo específico, Charles García señaló que desde hace varios días había recibido el reporte de que en las noches una persona se brincaba la barda del panteón para quedarse a dormir; sin embargo, dijo que no lo había visto hasta principios de la presente semana.
