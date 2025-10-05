Hombre es Detenido por Guardia Estatal Durante Persecución en Ciudad Victoria

La tarde de este domingo 5 de octubre de 2025, se registró una persecución en Ciudad Victoria que terminó con un hombre detenido.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal atendieron el reporte de un vehículo color negro en el que viajaban sujetos aparentemente armados.

Sujetos Armados Abandonan Vehículo Durante Persecución en Ciudad Victoria

Mediante las cámaras de videovigilancia del C5i se ubicó un vehículo con características similares y las autoridades iniciaron una persecución.

Minutos después, se suscitó un percance vehicular en el cruce de la calle 15 y Allende, donde testigos observaron a masculinos correr abandonado el vehículo en el lugar.

Fue en ese momento, cuando personal de la Guardia Estatal realizó la detención de un hombre relacionado con estos hechos.

