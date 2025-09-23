Hombre Muere Atropellado en Matamoros; Lo Arrollaron Dos Veces

La noche del lunes 22 de septiembre de 2025, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado en Matamoros.

Los hechos se registraron sobre la avenida Constituyentes, rumbo a Sendero Nacional; la víctima conocida como “El Copetón”, circulaba sobre la vialidad en su bicicleta al momento de ser arrollada.

De acuerdo con testigos, el hombre primero fue atropellado por un automóvil y posteriormente un microbus le pasó por encima; ambos conductores se dieron a la fuga.

Paramédicos confirmaron su muerte en el lugar debido a un traumatismo craneoencefálico y múltiples heridas. Las autoridades ya investigan los hechos.

Una persona murió atropellada en el municipio de Tula, la noche del domingo 21 de septiembre de 2025.

La víctima aparentemente viajaba en una motocicleta, fue encontrada sin signos vitales a un costado de la cinta asfáltica, sobre el kilómetro 04 de la carretera federal 101; justo en la entrada del ejido Nuevo Padilla.

Al lugar acudió personal de la Guardia Estatal para brindar seguridad a elementos de la Policía Investigadora y de Protección Civil, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

