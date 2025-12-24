Hombre Fallece en Vía Pública en Vísperas de la Navidad en Tampico

Lo que debía ser una jornada de preparativos terminó en tragedia la tarde de este miércoles en la colonia Natividad Garza Leal de Tampico, donde un hombre perdió la vida tras sufrir aparente infarto en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre caminaba por el sector y repentinamente se desvaneció, quedando inconsciente.

Al lugar arribó una ambulancia particular cuyos paramédicos iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar en un intento desesperado por salvarle la vida.

A pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, los técnicos en urgencias médicas determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Familiares trasladan cuerpo para segunda valoración

Ante la negativa de aceptar el fallecimiento, los familiares decidieron no esperar el arribo de las autoridades ministeriales.

Por cuenta propia, subieron el cuerpo a un vehículo particular para trasladarlo de urgencia a un hospital de la zona, con la esperanza de que los médicos pudieran hacer algo, pese a que en el lugar de los hechos ya se había confirmado el deceso.

