Reportan Hombre Herido por Proyectil de Arma de Fuego en Ciudad Victoria
Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.
Autoridades de seguridad atendieron el reporte de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calles Gregorio Osuna y Francisco González Villarreal, en la colonia Álvaro Obregón de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
De acuerdo con la información preliminar, la persona fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.
Elementos de seguridad permanecen en la zona realizando labores de resguardo e investigación para esclarecer lo ocurrido.
