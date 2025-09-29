Hombre es Aplastado por un Vehículo que Reparaba en Matamoros

Un grave accidente ocurrió la tarde del domingo 28 de septiembre de 2025 en el fraccionamiento Quinta Real, en Matamoros, cuando un hombre fue aplastado por un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad estaba siendo reparada cuando fue impactado por otro automóvil por la parte trasera, lo que provocó que el vehículo cayera encima de la persona que lo estaba arreglando.

Investigan Accidente de Hombre Aplastado por Vehículo en Matamoros

Al lugar acudieron paramédicos voluntarios para brindar atención inicial, y posteriormente trasladaron al hombre al Hospital General, donde recibió atención médica especializada.

Hasta el momento, la condición de salud del afectado se mantiene reservada. Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

