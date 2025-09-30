Hombre Muere en Centro de Rehabilitación en Reynosa

Un hombre de aproximadamente 34 años perdió la vida la mañana del lunes 29 de septiembre de 2025 dentro de un centro de rehabilitación en Reynosa.

El deceso ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Ignacio Pavón, en la colonia Vicente Guerrero. Hasta el lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y confirmar las causas de la muerte.

De manera extraoficial, se informó que el fallecimiento habría sido por causas naturales, ya que la víctima padecía esquizofrenia.

Con este caso, suman ya tres las muertes registradas en lo que va de 2025 dentro de centros de rehabilitación en Reynosa, donde personas bajo tratamiento han perdido la vida mientras permanecían internadas.

Investigan Muertes de Hombres en Centros de Rehabilitación de Reynosa

Muere Hombre al Interior de Centro de Rehabilitación en Reynosa

El pasado sábado 9 de agosto se reportó la muerte de un hombre que permanecía internado en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Pedro J. Méndez.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el deceso habría ocurrido por causas naturales relacionadas con su problema de adicción.

Pocos días después, el miércoles 13 de agosto, la Fiscalía General de Justicia recibió otro reporte en el mismo centro, donde una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida.

La víctima había ingresado días antes para iniciar su proceso de recuperación, aunque hasta el momento no se han confirmado las causas oficiales de las muertes.

