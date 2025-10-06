Durante Fiesta un Hombre Muere por Presunta Congestión Alcohólica en Nuevo Laredo

Este fin de semana, dos hombres fallecieron en el municipio Nuevo Laredo bajo circunstancias diferentes, el primer caso ocurrió en una vivienda del Fraccionamiento Villas de Sanmiguel, domicilio donde Juan Jesús de 51 años se encontraba conviviendo con varias personas cuando de repente empezó a convulsionar al parecer por una congestión alcohólica.

La Policía Investigadora, al ser notificada, acudió al sitio y al realizar las primeras indagatorias, no encontraron huellas de violencia en el cuerpo del infortunado hombre.

Muere un Hombre por Presunta Congestión alcohólica. Foto: N+

Muere Hombre de Nuevo Laredo en Plena Vía Pública

Mientras que en la avenida Reynosa de la colonia Guerrero se localizó sin vida sentado en la banqueta a un hombre de entre 65 a 70 años, aproximadamente 1.65 metros de estatura, tez morena, cabello largo canoso, vestía camiseta de cuello redondo café, pantalón de mezclilla y tenis cafés.

Al tener conocimiento personal de la policía investigadora, se presentó en el lugar para confirmar que el hombre había muerto en el lugar, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria de la localidad.

En Nuevo Laredo Mueren Dos Hombres en Hechos Distintos. Foto: N+

