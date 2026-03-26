Hombres Armados Asaltan Sucursal Bancaria de la Curva Texas en Tamaulipas; Someten a Clientes

En cuestión de segundos, dos hombres encapuchados y armados, entraron a la sucursal bancaria ubicada en la zona de la Curva Texas, para robar el dinero mientras amagaban a clientes y empleados.

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Los hechos ocurrieron cuando varios clientes se encontraban al interior de la sucursal, y en cierto momento vieron entrar a dos hombres encapuachados de forma violenta y con armas de fuego.

En ese momento y con gritos, exigieron a los cajeros que entregaran el dinero, mientras amagaban con un arma a una mujer, al mismo tiempo que obligaron a los clientes y empleados a tirarse al suelo.

Después de presuntamente cometer su objetivo, los hombres armados salieron de prisa del banco con el dinero, para darse a la fuga, pero testigos de los hechos, vieron como los asaltantes abordaban un taxi.

En es emomento, al ver que los hombres encapuchados abandonaron la sucursal, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo los primeros en llegar policías municipales.

Realizan operativo por la zona, pero no dan con los ladrones

Asimismo, al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que la Policía Investigadora, quienes realizaron un operativo con la zona, con la finalidad de dar con los asaltantes, pero no tuvieron resultado positivo.

Se igual manera, al banco acudieron integrantes de Voluntarios Zona Sur Tamaulipas para brindar atención a las personas afectadas por crisis nerviosa, ya que una empleada de intendencia sufrió un desmayo en la banqueta.

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