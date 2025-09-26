Preparan Busto en Honor al Compositor Pedro Reyna en Reynosa, Tamaulipas
N+ Tamaulipas
En Reynosa, se construye un busto en honor al compositor mexicano, Pedro Reyna y llaman a la comunidad a participar en el homenaje.
COMPARTE:
En nombre de la Asociación Bohemios de Corazón de Reynosa, Patricia Reyna, hija y promotora del Legado Pedro Reyna, invitó a músicos y artistas de la ciudad de Reynosa, a la supervisión de los avances del Busto en Honor al maestro compositor Pedro Reyna.
Este personaje nacido en Saltillo, Coahuila, pero traído a Reynosa durante su adolescencia, escribió y musicalizó la canción "Mi Tesoro", interpretada por Los Relámpagos del Norte, conformado por su hermano Cornelio Reyna y Ramón Ayala.
Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados
Invitan a Participar en Homenaje a Pedro Reyna en Reynosa
Esta, por supuesto, no es la única melodía compuesta por el maestro, son varios los éxitos de talla internacional que a la fecha son escuchados y cantados por artistas modernos.
Los interesados en acudir a esta supervisión del busto, pueden hacerlo acudiendo a la calle Elías Piña con Bulevar Miguel Alemán, en la Colonia Aztlán en Reynosa, a donde también pueden llevar algunas llaves que ya no use para ser usadas para la construcción de esta escultura.
Historias Recomendadas:
- Festival Internacional de Otoño 2025: Concierto Gratis de Amanda Miguel en Matamoros
- Calendario de Actividades Fiestas Patronales a San Judas Tadeo 2025
- Inicia Campaña de Vacunación Contra el VPH en Tamaulipas: ¿Quiénes Pueden Recibir la Dosis?