Preparan Busto en Honor al Compositor Pedro Reyna en Reynosa, Tamaulipas

En nombre de la Asociación Bohemios de Corazón de Reynosa, Patricia Reyna, hija y promotora del Legado Pedro Reyna, invitó a músicos y artistas de la ciudad de Reynosa, a la supervisión de los avances del Busto en Honor al maestro compositor Pedro Reyna.

Este personaje nacido en Saltillo, Coahuila, pero traído a Reynosa durante su adolescencia, escribió y musicalizó la canción "Mi Tesoro", interpretada por Los Relámpagos del Norte, conformado por su hermano Cornelio Reyna y Ramón Ayala.

Invitan a Participar en Homenaje a Pedro Reyna en Reynosa

Esta, por supuesto, no es la única melodía compuesta por el maestro, son varios los éxitos de talla internacional que a la fecha son escuchados y cantados por artistas modernos.

Los interesados en acudir a esta supervisión del busto, pueden hacerlo acudiendo a la calle Elías Piña con Bulevar Miguel Alemán, en la Colonia Aztlán en Reynosa, a donde también pueden llevar algunas llaves que ya no use para ser usadas para la construcción de esta escultura.

