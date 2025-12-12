Reportan Dos Mujeres con Quemaduras por Incendio en Fraccionamiento Los Ángeles de Matamoros

Un fuerte incendio se registró en una vivienda del fraccionamiento Los Ángeles, dejando como saldo a una joven y a su madre lesionadas. La joven, quien presentó una severa intoxicación por humo, tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital donde fue reportada en estado grave, mientras que su madre recibió atención en el lugar por parte de los cuerpos de auxilio.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de incendio de casa habitación en calle Poderes por Serafines en la colonia Infonavit Los Ángeles de #Matamoros.



Se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/TKUny433AI — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 12, 2025

