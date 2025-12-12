Inicio Tamaulipas Reportan Dos Mujeres con Quemaduras por Incendio en Fraccionamiento Los Ángeles de Matamoros

Esta mañana se registra un incendio en el fraccionamiento Los Ángeles, donde una joven resultó gravemente intoxicada y tuvo que ser llevada al hospital, mientras su madre también sufrió lesiones.

Reportan Dos Mujeres con Quemaduras por Incendio en Fraccionamiento Los Ángeles de Matamoros. Foto: Grupo Rescate Matamoros

Un fuerte incendio se registró en una vivienda del fraccionamiento Los Ángeles, dejando como saldo a una joven y a su madre lesionadas. La joven, quien presentó una severa intoxicación por humo, tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital donde fue reportada en estado grave, mientras que su madre recibió atención en el lugar por parte de los cuerpos de auxilio. 

Información en Desarrollo. 

