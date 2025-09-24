Se Incendia Tractocamión en Carretera Victoria - Zaragoza

Se registró el incendio de un tractocamión que transportaba triplay sobre la carretera Victoria - Zaragoza, en el municipio de Güémez.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal para controlar el siniestro, el cual tardó varias horas en ser sofocado.

El incidente provocó un intenso tráfico vehicular en el sentido de sur a norte, con largas filas de tráileres y unidades de carga pesada. Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Reportan Incendio de Pipa por Volcadura en Tamaulipas

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia provocó el incendio de una pipa tras sufrir una volcadura en el libramiento Estación Manuel-González el sábado 13 de septiembre de 2025.

Cuerpos de rescate de la zona conurbada se trasladaron al sitio para apoyar a controlar las llamas. Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero arribó al para brindar apoyo.

Luego de una supervisión de la zona, se descartaron personas lesionadas.

