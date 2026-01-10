Incendio en Matamoros por Frente Frío 27 deja Tres Autos y una Casa Incendiados

Un incendio se registró en la intersección de las calles 3 y Zaragoza, en la zona centro de Matamoros, debido a las ráfagas del ingreso del frente frío número 27.

Noticia Relacionada: 'Evento del Norte' por Frente Frío 27 en Tamaulipas Traerá Rachas de Hasta 100 Km/h

El incidente provocó que un cable de alta tensión cayera sobre tres vehículos que se encontraban en la vía.

Cables de Alta Tensión Incendian Casa en Zona Centro de Matamoros

Una vivienda resultó afectada por el incendio, específicamente en una recámara,con daños en el aire acondicionado,cama,ventanas y muebles. Afortunadamente, quienes la habitan lograron salir a tiempo.

Un trabajador del centro de atención a clientes de la Comisión Federal de Electricidad acudió al sitio para evaluar y realizar los trámites correspondientes para la reclamación de daños por las fallas en el suministro de energía.

Historias Recomendadas: