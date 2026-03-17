Incendio Forestal en Bustamante Moviliza a Brigadistas; Activan el Plan Tamaulipas

Un incendio forestal activo en el municipio de Bustamante movilizó a distintas corporaciones de emergencia, luego de que la Guardia Estatal activara el Plan Tamaulipas para sumarse a las labores de combate del fuego.

El siniestro se mantiene en el ejido Plutarco Elías Calles, donde elementos de la Delegación Regional Tula, junto con personal de diferentes coordinaciones y Estaciones Seguras, trabajan en la zona para tratar de controlar las llamas.

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En las acciones también participan brigadas de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de Desarrollo Rural y autoridades ejidales, quienes coordinan esfuerzos para evitar que el incendio se extienda y afecte a más áreas.

Las autoridades indicaron que el personal desplegado cuenta con la preparación necesaria para atender este tipo de emergencias, con el objetivo de proteger a las comunidades cercanas y reducir los riesgos derivados del incendio.

Sofocan Incendio de Pastizal en Carretera de Tamaulipas

Personal de la Guardia Estatal sofocó un incendio de pastizal registrado en el kilómetro 37 de la Carretera Federal 101, en el tramo que conecta a Ciudad Victoria con Matamoros. El despliegue se dio en atención a un reporte recibido al sistema C4 alertando sobre la presencia de fuego en un área de vegetación.

Al arribar al sitio, confirmaron la presencia de un incendio de pastizal, por lo que procedieron de inmediato a realizar labores para sofocar las llamas. Utilizando extinguidores con los que cuentan en la unidad, los elementos lograron controlar el fuego, evitando que se extendiera hacia otras áreas o representara un riesgo mayor para la zona.

El siniestro no ocasionó daños de consideración y únicamente afectó el área de pastizal donde se originó el incendio.

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