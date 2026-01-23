Incendio en Maquiladora de Matamoros Deja 3 Bomberos Sin Vida

Durante la madrugada de este viernes 23 de enero de 2026, se registró un fuerte incendio en la planta II de una maquiladora ubicada en el sector Ciudad Industrial de Matamoros.

Autoridades continúan trabajando en las instalaciones de la fábrica Spellman, en el municipio de Matamoros, tras el incendio registrado, el cual de acuerdo con los primeros reportes, se habría originado por un corto circuito.



Durante las labores de atención,… pic.twitter.com/B41xzaHTeD — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) January 23, 2026

El siniestro fue reportado minutos después de la 1:00 de la mañana, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad para evacuar al personal del lugar, mientras el cuerpo de bomberos realizaba labores para sofocar las llamas. De acuerdo con los primeros reportes emitidos por la Vocería de Seguridad Tamaulipas, el incendio habría sido originado por un cortocircuito.

Autoridades Confirman Fallecimiento de Tres Bomberos Durante Incendio de Maquiladora

Cerca de las 3:00 de la mañana el fuego fue controlado; sin embargo, se registró el colapso de una parte de la estructura dañada, lo que ocasionó la muerte de tres elementos del cuerpo de bomberos: Ángel Acuña, de 20 años; Carlos Emanuel Hernández, de 18; y Osvaldo Cedillo, de 51 años, comandante en turno.

Además, se reportaron dos bomberos lesionados: César Rodríguez, de 29 años, quien fue trasladado al IMSS, y otro elemento más que permanece internado en el Hospital General, cuya identidad no fue revelada.

Maquiladora Suspende Labores Luego de Incendio

Por su parte, la maquiladora publicó a través de sus canales de difusión sobre la suspensión de labores durante la jornada de este viernes 23 de enero de 2026 luego del incidente estructural donde tres elementos del heroico cuerpo de bomberos perdieran la vida.

Pidieron a los trabajadores de dicha empresa maquiladora mantenerse informados sobre nuevos comunicados.

