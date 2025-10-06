Autoridades Incineran Más de Mil Kilos de Droga en Tamaulipas

En el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno de México, personal del Ejército Mexicano en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, llevó a cabo un evento de incineración de narcóticos en las instalaciones de la Octava Zona Militar con sede en Reynosa.

Durante esta acción se destruyeron mediante incineración 442 kilogramos de marihuana, 24 kilogramos de cocaína, 640 kilogramos de metanfetamina, así como 649 paquetes de cigarros.

Noticia Relacionada: Lanzamiento SpaceX: Secretaría de Marina Alerta por Posible Caída de Restos de Cohete Starship

Guardia Estatal Rescata a Hombre Privado de la Libertad en Reynosa

La tarde de este lunes 6 de octubre de 2025, autoridades de Tamaulipas rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad en el municipio de Reynosa.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron a la colonia Villa de la Joya tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre una vivienda aparentemente abandonada, de la cual se escuchaban gritos de auxilio y se observaba la presencia de personas armadas que entraban y salían con frecuencia.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre con las manos y los pies atados, además de tener los ojos vendados.

Madre Buscadora de Guanajuato Busca a su Hija Desaparecida en Reynosa

De inmediato procedieron a liberarlo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su valoración debido a que se encontraba desorientado.

Autoridades de Tamaulipas continúan con la atención a la víctima y realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Historias Recomendadas: