Inicia Búsqueda de Ana Luisa, Menor Desaparecida en Reynosa

La noche del miércoles 17 de septiembre de 2025, Ana Luisa Rodríguez Escobar, una adolescente de 15 años, salió de su casa en Reynosa, Tamaulipas, y no regresó.

Alrededor de las 8:00 de la noche, la menor salió de su domicilio, ubicado en la calle Querétaro de la colonia Hacienda Las Fuentes, sector 3, para ir a comprar a una tienda cercana, a pocos metros de su domicilio.

Noticia Relacionada: Viajar a Estados Unidos Será Más Caro: Este es el Nuevo Costo del Permiso I-94

Al no volver, sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades, lo que dio inicio a su búsqueda. A estas acciones se sumaron integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

Piden Ayuda para Localizar a Ana Luisa, Menor Desaparecida en Reynosa

José Andrés Méndez Ñeco, miembro de dicho colectivo, informó que las labores de búsqueda se mantienen en coordinación con las autoridades y continuaron este jueves 18 de septiembre en la calle Querétaro, último lugar donde fue vista la adolescente. En esta ocasión se contó con el apoyo de un canino entrenado para rastreo de personas.

Por tratarse de una menor de edad, se activó de inmediato la Alerta Amber. Tanto familiares como autoridades exhortaron a la población a proporcionar cualquier información que ayude a dar con el paradero de Ana Luisa Rodríguez Escobar, realizando la denuncia correspondiente ante las instancias competentes.

Historias Recomendadas: